Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8 - РИА Новости, 04.12.2025
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет возвращения РФ в G8. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:22:00+03:00
2025-12-04T10:22:00+03:00
2025-12-04T10:23:00+03:00
россия
владимир путин
g7
g8
в мире
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Путин заявил, что не хочет возвращения России в G8