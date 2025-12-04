День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.

Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эта дата объявлена Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.

Добровольчество в России начинает свою историю с момента христианизации Руси, когда при активной деятельности церкви формируется православная традиция помощи нуждающимся. Так, при монастырях широко используется безвозмездная помощь трудников – людей, которые пришли помогать на добровольной и бескорыстной основе во славу Божию. При Ярославе Мудром все талантливые дети независимо от сословной принадлежности обучались грамоте в сиротских училищах, пожертвования на которые собирали с жителей деревень.

Добровольчество поддерживали многие русские правители. Иван IV Грозный издал указ, по которому повелел "в каждом граде устроити богадельни мужески и женски, где прокаженных и престарившихся, не могущих нигде же главы подклонити, а приставившихся погребенно предавать, и оных поминати в священных службах". При нем и других русских царях неимущим помогали в основном при монастырях и церквях.

Петр I издал указ "Об устройстве при церквах гошпиталей для незаконнорожденных детей", обложил штрафами их отцов, отправлял сирот на учебу и работу в мануфактуры. А в 1721 году император приказал "у всяких чинов людей, как воинских, так и духовных и статских… кроме рядовых… вычитать на каждый год от каждого рубля по копейке" на благотворительные нужды. Екатерина II создала сеть воспитательных домов для сирот, подкидышей, незаконнорожденных детей. Работали в таких учреждениях добровольцы. Курировал каждый воспитательный дом опекунский совет, пожертвования на содержание детей собирали попечители.

В 1840-х в России появились сестры милосердия. Тогда были созданы Свято-Троицкая и Никольская общины. В эти организации вступали женщины с хорошей медицинской подготовкой, они работали в больницах и приютах. Во время Крымской войны, в 1853–1856 годах, первые сестры милосердия отправились на фронт — помогать раненым.

При Александре II по инициативе членов земских собраний в деревнях и селах организовывали народные начальные и воскресные школы, строили больницы. Во многих этих учреждениях врачи и учителя трудились добровольно и безвозмездно. А в 1860-х началось хождение в народ: многие студенты добровольно уезжали в деревни, становились сельскими учителями и врачами.

При Александре II также появилось Российское общество Красного Креста. В него входили представители императорской семьи, аристократы, священнослужители. В военное время его члены помогали раненым на фронтах, в мирное — поддерживали инвалидов, семьи погибших солдат, помогали пострадавшим от стихийных бедствий, голода и эпидемий. В Российское общество Красного Креста входили и общины сестер милосердия.

Первое официальное упоминание о волонтерской деятельности относится к 1894 году. Именно в этом году по предложению профессора Владимира Гирье (члена Московской городской думы) были учреждены городские попечительства о бедных, которые собирали добровольные пожертвования и в которых работали волонтеры.

Многие дореволюционные благотворительные организации и общества добровольцев после 1917 года прекратили свое существование. Однако в стране сохранилось Российское общество Красного Креста. В 1923 году оно было реорганизовано в Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Его члены боролись с эпидемиями, в годы Великой Отечественной войны готовили медсестер, а в 1950-х — организовали движение безвозмездных доноров крови.

В Советском Союзе инициативы добровольчества активно распространялись среди молодежи, особенно среди школьников и студентов. Знаковым событием стало опубликование в 1940 году повести Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". Главный герой, юный Тимур, вместе со своими товарищами самоотверженно оказывал поддержку семьям военнослужащих, сражавшихся на передовой. Книга обрела огромную популярность, вдохновив детей на создание подобных объединений. Так возникло тимуровское движение, которое в годы Великой Отечественной войны объединило более трех миллионов юных энтузиастов. После завершения войны, начиная с 1945 года, тимуровцы продолжали свою деятельность, оказывая помощь семьям раненых и павших солдат, заботились о воинских захоронениях, создавали школьные музеи, а также принимали активное участие в улучшении и украшении своих городов и сел.

Помимо школьников, в добровольные отряды также вступали студенты, они трудились на стройках, работали в больницах, детских домах.

В советское время массы людей ехали на целину, на строительство БАМа и других великих строек. "Добровольчество" в СССР было связано с крупными всесоюзными мероприятиями и активно поддерживалось существовавшей идеологией того времени.

Современное понятие волонтерства в России начало формироваться в 1990-е годы, одновременно с зарождением различных некоммерческих, общественных и благотворительных организаций.

В настоящее время, по словам президента России Владимира Путина, в России – более 21 миллиона волонтеров, это свыше 15% населения страны.

Согласно действующей редакции федерального закона РФ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" (1995), добровольцами (волонтерами) являются физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях социальной поддержки и защиты граждан; оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф; поддержки, укрепления и защиты семьи, многодетности, сохранения традиционных семейных ценностей, популяризации института брака; содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни; содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; развития безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов, безвозмездного донорства костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток, в том числе участия в мероприятиях, направленных на пропаганду безвозмездного донорства; или в иных общественно полезных целях.

В 2018 году был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)", закрепивший особый статус волонтера.

В декабре 2018 года была утверждена Концепция развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года, которая объединяет различные волонтерские инициативы, включая корпоративное добровольчество в рамках программ социальной ответственности бизнеса. Согласно документу , содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.

В нацпроекте "Молодежь и дети", реализация которого началась 1 января 2025 года, закреплена задача, вовлечь к 2030 году 45% молодежи в добровольческую и общественную деятельность.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко отметил , что для достижения поставленной цели в стране должно быть достаточное число организаций, готовых вовлечь в свои инициативы почти 20 миллионов наших граждан. Для этого в России будут готовить профессиональные кадры, молодых специалистов для общественных и некоммерческих организаций по программам высшего образования, а также будет организована система практики и стажировок студентов в НКО еще на этапе учебы.

В сентябре 2025 года вступил в силу профессиональный стандарт "Специалист по управлению проектами социального воздействия, мониторингу, контролю и оценке социальных эффектов деятельности организаций".

Знаковыми событиями , которые способствовали развитию волонтерского движения в России, стали прошедшие в 2014 году в Сочи Олимпиада и Паралимпиада, в 2017 году Кубок Конфедераций, в 2018 году чемпионат мира по футболу и другие мероприятия.

Единая информационная система "Добровольцы России" является флагманским проектом Ассоциации волонтерских центров. Она создана в 2016 году с целью объединить на одном ресурсе всех волонтеров и все волонтерские проекты страны. Это самая крупная платформа волонтеров в России и СНГ. Портал дает возможность любому гражданину России стать участником волонтерского движения, вне зависимости от места проживания. В настоящее время на портале добровольцыроссии.рф зарегистрировано более девяти миллионов волонтеров

Ко Дню волонтера в России традиционно приурочен Международный форум добровольцев.

В 2025 году V Международный форум добровольцев проходит с 2 по 5 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве. В текущем году форум интегрирован в программу Года защитника Отечества и посвящен трем ключевым темам: поддержке участников СВО и их семей, празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и укреплению гражданского единства.