Власти Оренбургской области заранее готовятся к весеннему паводку

УФА, 4 дек – РИА Новости. Власти Оренбургской области заблаговременно готовятся к паводку в регионе: проведено заседание по пропуску весенних вод, муниципалитеты проверяют свои гидротехнические объекты, завершена разработка декларации безопасности дамб Орска, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в ходе прямой линии.

В ходе прямой линии поступил вопрос, связанный с подготовкой к паводковому периоду. Жители Орска сообщили, что опасаются повторения паводковой ситуации 2024 года.

"Это, действительно, тема номер один, которая сегодня на контроле. Никто, поверьте, не хочет повторения подобного. И заблаговременно ведем в этой части работу. В октябре провели организационное совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка. Всем заинтересованным службам даны конкретные поручения. Начали подготовку к приему паводковых вод на всех водохранилищах области", - ответил Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что все муниципальные образования региона также начали предпаводковую проверку гидротехнических сооружений на своих объектах. Крупные водохранилища Оренбургской области уже на сегодняшний день обеспечили нормативный запас резервной емкости для приема паводковых вод в 2026 году. Кроме того, летом завершили работу по расчистке реки Сорочки в селе Кирсановка, сейчас расчищают реки Сороку в Тоцком и Чёрную в селе Краснохолм.

"Завершена разработка декларации безопасности защитных дамб Орска, документы направлены на рассмотрение в специализированную экспертизу, утверждение декларации безопасности завершим в этом году", - добавил Евгений Солнцев.