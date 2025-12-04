Рейтинг@Mail.ru
Власти Оренбургской области заранее готовятся к весеннему паводку - РИА Новости, 04.12.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:03 04.12.2025
Власти Оренбургской области заранее готовятся к весеннему паводку
оренбургская область
оренбургская область
орск
урал
евгений солнцев
оренбургская область
орск
урал
оренбургская область, орск, урал, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Урал, Евгений Солнцев
УФА, 4 дек – РИА Новости. Власти Оренбургской области заблаговременно готовятся к паводку в регионе: проведено заседание по пропуску весенних вод, муниципалитеты проверяют свои гидротехнические объекты, завершена разработка декларации безопасности дамб Орска, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в ходе прямой линии.
В ходе прямой линии поступил вопрос, связанный с подготовкой к паводковому периоду. Жители Орска сообщили, что опасаются повторения паводковой ситуации 2024 года.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Евгений Солнцев поддержал благоустройство парка в Оренбурге
Вчера, 14:12
"Это, действительно, тема номер один, которая сегодня на контроле. Никто, поверьте, не хочет повторения подобного. И заблаговременно ведем в этой части работу. В октябре провели организационное совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка. Всем заинтересованным службам даны конкретные поручения. Начали подготовку к приему паводковых вод на всех водохранилищах области", - ответил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что все муниципальные образования региона также начали предпаводковую проверку гидротехнических сооружений на своих объектах. Крупные водохранилища Оренбургской области уже на сегодняшний день обеспечили нормативный запас резервной емкости для приема паводковых вод в 2026 году. Кроме того, летом завершили работу по расчистке реки Сорочки в селе Кирсановка, сейчас расчищают реки Сороку в Тоцком и Чёрную в селе Краснохолм.
"Завершена разработка декларации безопасности защитных дамб Орска, документы направлены на рассмотрение в специализированную экспертизу, утверждение декларации безопасности завершим в этом году", - добавил Евгений Солнцев.
Режим ЧС федерального характера был объявлен в Оренбургской области 7 апреля прошлого года после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. По данным областных властей, в зону подтопления попали более 30 тысяч домов и 50 тысяч приусадебных участков.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На строительство и ремонт школ в Оренбуржье направили 1,7 млрд рублей
Вчера, 15:53
 
Оренбургская областьОренбургская областьОрскУралЕвгений Солнцев
 
 
