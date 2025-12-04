Рейтинг@Mail.ru
Эксперты озвучили условия для прогресса видеоигровой индустрии в России
16:53 04.12.2025 (обновлено: 17:02 04.12.2025)
Эксперты озвучили условия для прогресса видеоигровой индустрии в России
Эксперты озвучили условия для прогресса видеоигровой индустрии в России - РИА Новости, 04.12.2025
Эксперты озвучили условия для прогресса видеоигровой индустрии в России
россия, москва, институт развития интернета, департамент культуры
Россия, Москва, Институт развития интернета, Департамент культуры
Эксперты озвучили условия для прогресса видеоигровой индустрии в России

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Эксперты назвали условия для развития российской видеоигровой индустрии, сообщает пресс-служба организаторов Московской международной недели видеоигр.
По мнению руководителя Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнары Агамовой, одно из основных условий успеха российских игр — качественный контент.
Девушка играет в компьютерную игру - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россияне назвали оптимальный возраст для знакомства с видеоиграми
3 декабря, 07:12
"Контент — синопсис, сценарий, смыслы — это ключевое в игре. Нам нужно разрабатывать меры поддержки, создавать условия для коллабораций, чтобы в России появлялись интересные игровые миры, наполненные смыслами. Развитие видеоигровой индустрии – важная задача Агентства креативных индустрий Москвы, и здесь мы действуем системно. Сначала мы создали акселератор "Фабрики видеоигр", который поддерживает разработчиков на старте, а теперь запускаем работу Московского кластера видеоигр и анимации", — сказала руководитель АКИ, ее слова приводит пресс-служба организаторов.
Она отметила, что это стало возможным благодаря совместной работе агентства с представителями индустрии, которые участвовали в разработке инициативы с самого начала и вплоть до ее реализации.
"Теперь весь цикл создания видеоигр от идеи до реализации и выхода международных рынках сконцентрирован здесь, в Москве", — сказала Агамова.
Заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков рассказал, что в специфике сферы 20% может тратиться на маркетинг. Он подчеркнул, что необходимо иметь ресурсы и больше продвигать игры.
Воронков отметил, что ИРИ запустил конкурс прототипов игр для молодых команд. В отдельном треке могли участвовать и физические лица. Было два варианта исполнения проекта – это вертикальный срез с бюджетом до 7,5 миллиона рублей либо демо с бюджетом до 15 миллионов рублей, которое нужно сделать за год. Воронков подчеркнул, что для небольших студий – это хороший первый шаг в продуктовую историю.
Потенциал сферы стал одной из тем деловой программы первой Московской международной недели видеоигр. Она проходила в столице с 27 по 30 ноября. Мероприятие организовало Агентство креативных индустрий Москвы при поддержке столичного Департамента культуры.
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На неделе видеоигр назвали количество москвичей-геймеров
2 декабря, 14:09
 
РоссияМоскваИнститут развития интернетаДепартамент культуры
 
 
