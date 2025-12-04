Эксперты озвучили условия для прогресса видеоигровой индустрии в России

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Эксперты назвали условия для развития российской видеоигровой индустрии, сообщает пресс-служба организаторов Московской международной недели видеоигр.

По мнению руководителя Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнары Агамовой, одно из основных условий успеха российских игр — качественный контент.

"Контент — синопсис, сценарий, смыслы — это ключевое в игре. Нам нужно разрабатывать меры поддержки, создавать условия для коллабораций, чтобы в России появлялись интересные игровые миры, наполненные смыслами. Развитие видеоигровой индустрии – важная задача Агентства креативных индустрий Москвы, и здесь мы действуем системно. Сначала мы создали акселератор "Фабрики видеоигр", который поддерживает разработчиков на старте, а теперь запускаем работу Московского кластера видеоигр и анимации", — сказала руководитель АКИ, ее слова приводит пресс-служба организаторов.

Она отметила, что это стало возможным благодаря совместной работе агентства с представителями индустрии, которые участвовали в разработке инициативы с самого начала и вплоть до ее реализации.

"Теперь весь цикл создания видеоигр от идеи до реализации и выхода международных рынках сконцентрирован здесь, в Москве", — сказала Агамова.

Заместитель генерального директора Института развития интернета Андрей Воронков рассказал, что в специфике сферы 20% может тратиться на маркетинг. Он подчеркнул, что необходимо иметь ресурсы и больше продвигать игры.

Воронков отметил, что ИРИ запустил конкурс прототипов игр для молодых команд. В отдельном треке могли участвовать и физические лица. Было два варианта исполнения проекта – это вертикальный срез с бюджетом до 7,5 миллиона рублей либо демо с бюджетом до 15 миллионов рублей, которое нужно сделать за год. Воронков подчеркнул, что для небольших студий – это хороший первый шаг в продуктовую историю.