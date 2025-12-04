Рейтинг@Mail.ru
На севере Италии разбился вертолет - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 04.12.2025 (обновлено: 16:51 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/vertolet-2059819988.html
На севере Италии разбился вертолет
На севере Италии разбился вертолет - РИА Новости, 04.12.2025
На севере Италии разбился вертолет
Один человек погиб и трое пострадали при крушении вертолета в провинции Сондрио в итальянской области Ломбардия, сообщила пожарная служба страны. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:43:00+03:00
2025-12-04T16:51:00+03:00
в мире
италия
ломбардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059822170_0:0:2390:1344_1920x0_80_0_0_14c2757781559342c5be518ba758d1aa.jpg
https://ria.ru/20251204/pilot-2059799863.html
италия
ломбардия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059822170_128:0:1920:1344_1920x0_80_0_0_f6c6de20bf8672b20d6bdfa506ec4526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, ломбардия
В мире, Италия, Ломбардия
На севере Италии разбился вертолет

Вертолет разбился на севере Италии, один человек погиб, трое выжили

© Vigili del FuocoПожарные на месте крушения вертолета в Ломбардии, Италия. Кадр видео
Пожарные на месте крушения вертолета в Ломбардии, Италия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Vigili del Fuoco
Пожарные на месте крушения вертолета в Ломбардии, Италия. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 4 дек – РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при крушении вертолета в провинции Сондрио в итальянской области Ломбардия, сообщила пожарная служба страны.
"Трое пострадавших были спасены и переданы медицинским работникам. Четвёртый пассажир погиб; ведется работа по извлечению тела", - говорится в сообщении в соцсети Х.
Как сообщила газета Repubblica, вертолет отслеживал последствий сошедшего 12 ноября селя. Летательное средство задело скалу и совершило жесткую посадку. Спасатели прибыли на место крушения, когда все находившиеся на борту были живы. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице от полученных травм.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Пилот вертолета под Уфой получил травму после жесткой посадки
Вчера, 15:55
 
В миреИталияЛомбардия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала