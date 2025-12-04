https://ria.ru/20251204/vertolet-2059819988.html
На севере Италии разбился вертолет
Один человек погиб и трое пострадали при крушении вертолета в провинции Сондрио в итальянской области Ломбардия, сообщила пожарная служба страны. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:43:00+03:00
2025-12-04T16:51:00+03:00
в мире
италия
ломбардия
