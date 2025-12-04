Рейтинг@Mail.ru
02:39 04.12.2025
Венесуэла приняла рейсы с мигрантами из США и Мексики, заявил глава МИД
Венесуэла приняла рейсы с мигрантами из США и Мексики, заявил глава МИД

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 4 дек - РИА Новости. Венесуэла приняла в аэропорту Майкетии рейсы с депортированными из США и Мексики гражданами страны, сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в эфире государственного телеканала VTV.
"Это был запрос правительства Соединённых Штатов - запрос на пересечение воздушного пространства и посадку в международном аэропорту Симона Боливара самолёта с американской регистрацией, который привёз наших соотечественников", - заявил глава МИД, встречавший рейсы с мигрантами.
По словам Хиля, в общей сложности за день в страну прибыли 570 венесуэльцев, включая более 140 детей: 304 человека были возвращены рейсом Conviasa из Мексики, остальные - коммерческим бортом из США. Оба рейса были приняты в рамках плана "Возвращение на родину", который предусматривает реинтеграцию соотечественников после возвращения из-за рубежа в социальные и экономические программы внутри страны.
С февраля 2025 года между США и Венесуэлой действовал механизм возвращения венесуэльцев, который включал два регулярных еженедельных рейса по средам и пятницам из США в Каракас для депортации около 200 венесуэльских мигрантов за раз.
В конце ноября Федеральное авиационное управление США рекомендовало авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полётах в районе столичного аэропорта Майкетия. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу. В ответ венесуэльский МИД обвинил США в односторонней приостановке репатриационных рейсов, что нарушило единственный канал сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом.
