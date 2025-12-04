В США заявили, что Умеров на встрече с Уиткоффом услышит позицию Кремля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг лишь донесет до того позицию РФ по итогам переговоров в Москве, украинская сторона едва ли добьется для себя уступок, выразил мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Агентство Ассошиэйтед Пресс ранее передавало, что Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретятся с Умеровым в четверг в Майами. Во вторник эти же представители США посетили российскую столицу, где у них состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Собеседник агентства отверг возможность получения Украиной уступок на этой встрече, подчеркнув, что основные российские установки в рамках СВО хорошо известны, в том числе по вопросу территорий. Невозможно даже представить отказ Москвы от них, считает Джонсон.
"Россия не отдаст Донбасс, Крым, Херсонскую и Запорожскую области. Варианты для Украины - закончить все сейчас, пока у нее остается территория, или продолжить и лишаться Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей", - заключил он.