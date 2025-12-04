В США заявили, что Умеров на встрече с Уиткоффом услышит позицию Кремля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в четверг лишь донесет до того позицию РФ по итогам переговоров в Москве, украинская сторона едва ли добьется для себя уступок, выразил мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.