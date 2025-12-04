Конфликт на Украине не вошел в топ поиска Google в 2025 году

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине не вошел в топ-10 наиболее популярных новостных поисковых запросов за 2025 год, в отличие от землетрясения и цунами на Камчатке, а на первом месте оказалась смерть американского консервативного активиста Чарли Кирка, следует из данных сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы в Google.
Четвертое место заняло избрание папы Льва XIV - первого в истории понтифика из США. На пятом месте в рейтинге новостных запросов находятся пожары в Лос-Анджелесе в начале года - ранее агентство Блумберг сообщало, что январские пожары привели к половине всех страховых убытков в мире за первое полугодие 2025 года, превзойдя убытки страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году. На шестом месте расположилось другое природное бедствие - ураган "Мелисса", обрушившийся в конце октября на Ямайку.
На седьмом, восьмом и девятом местах в рейтинге наиболее популярных новостных поисковых запросов расположились запрет соцсети Tik-Tok в США, победа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, ставшего самым молодым градоначальником в XXI веке и первым мусульманином на этой должности, а также запрос "USAID" (Агентство США по международному развитию), которое, по словам госсекретаря Марко Рубио, официально находится в стадии закрытия.
На последнем месте находится запрос "землетрясение и цунами на Камчатке" - на Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Ученые характеризуют текущую сейсмическую активность как повышенную.
Украинский кризис занял первое место среди наиболее популярных новостных поисковых запросов в 2022 году, но не вошел в десятку в 2023, как и в 2024 годах.
