В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину - РИА Новости, 04.12.2025
13:39 04.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину - РИА Новости, 04.12.2025
В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Украине. Об этом... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:39:00+03:00
2025-12-04T13:39:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
виктор орбан
евросоюз
нато
еврокомиссия
россия
украина
бельгия
в мире, россия, украина, бельгия, виктор орбан, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину

Экс-главком НАТО Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Украине

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис изложил суровую правду относительно помощи Украине. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

"ЕС, как и НАТО, обычно действует на основе консенсуса: остановить инициативу может одна страна. (В данном случае это, скорее всего, Бельгия или Венгрия Виктора Орбана…)" — говорится в материале.
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Вчера, 12:12
Правительство Британии сделало истеричное заявление после слов Путина
Вчера, 12:12
Кроме того, по его мнению, действия США по урегулированию украинского конфликта могут столкнуться с трудностями. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер указывал, что заем на репарационный кредит Украине под замороженные российские активы в нынешнем виде может стать "камнем преткновения" на параллельных переговорах между американской администрацией и Россией, напомнил Ставридис.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине
Вчера, 08:39
На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине
Вчера, 08:39
 
В миреРоссияУкраинаБельгияВиктор ОрбанЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
