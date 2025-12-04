Рейтинг@Mail.ru
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 04.12.2025
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине
Представители США сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Представители США сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот они чем занимаются? Челночная дипломатия. Поговорили с представителем Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам, потом у них опять встреча с украинцами и европейцами", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Президент РФ во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал индийским журналистам суть разговора с зятем Трампа
Вчера, 09:13
 
