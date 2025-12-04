https://ria.ru/20251204/ukraina-2059703018.html
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине - РИА Новости, 04.12.2025
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине
Представители США сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
Путин: США занимаются челночной дипломатией по урегулированию на Украине
Путин: представители США занимаются челночной дипломатией с РФ, ЕС и Украиной