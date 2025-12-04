МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрет на уголовное преследование сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) установлен для силовых структур на Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

"ТЦК ничего не боятся, ни народных волнений, ни драк и прочего. Один источник в силовых структурах нам сообщил, что стоит запрет на уголовное преследование сотрудников ТЦК", - рассказал собеседник агентства.

По словам подпольщика, "разрешено" принимать меры только против тех, кто "не делится, или делится мало", а покрывают преступную деятельность ТЦК сотрудники СБУ

Ранее представители Stop Grave рассказали РИА Новости, что стать сотрудником украинских ТЦК, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, можно за взятку в 100 тысяч долларов. "Оплатить" трудоустройство в ТЦК выгодно, ведь военкомы получают крупные суммы от мобилизованных, объяснил подпольщик.

"В домах все знают, где живёт тцкашник, но их боятся и пальцем тронуть. Потому что искать будут сами сотрудники СБУ, хотя это не их компетенция", — добавил собеседник агентства.

Такое поведение военкомов по отношению к мирным гражданам особенно проявляется в русскоговорящих регионах Украины , подчеркнул подпольщик, сравнив в ТЦК с гестапо.