Специальная военная операция на Украине
 
02:46 04.12.2025
Подполье: силовикам на Украине запретили преследование сотрудников ТЦК
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Запрет на уголовное преследование сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) установлен для силовых структур на Украине, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"ТЦК ничего не боятся, ни народных волнений, ни драк и прочего. Один источник в силовых структурах нам сообщил, что стоит запрет на уголовное преследование сотрудников ТЦК", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В подполье рассказали, что должность в ТЦК можно купить
30 ноября, 04:17
По словам подпольщика, "разрешено" принимать меры только против тех, кто "не делится, или делится мало", а покрывают преступную деятельность ТЦК сотрудники СБУ.
Ранее представители Stop Grave рассказали РИА Новости, что стать сотрудником украинских ТЦК, скандально известных из-за насильственной мобилизации и коррупции, можно за взятку в 100 тысяч долларов. "Оплатить" трудоустройство в ТЦК выгодно, ведь военкомы получают крупные суммы от мобилизованных, объяснил подпольщик.
"В домах все знают, где живёт тцкашник, но их боятся и пальцем тронуть. Потому что искать будут сами сотрудники СБУ, хотя это не их компетенция", — добавил собеседник агентства.
Такое поведение военкомов по отношению к мирным гражданам особенно проявляется в русскоговорящих регионах Украины, подчеркнул подпольщик, сравнив в ТЦК с гестапо.
"ТЦК - опора киевского режима, Зеленского и его шайки. По сути, это гестапо, которому в современном мире власть местных царьков с подачи Еврокомиссии дала право на истребление собственного населения. И так во всех русскоязычных городах, к сожалению", - заключил он.
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Жительница Одессы рассказала об уловках сотрудников ТЦК
28 ноября, 04:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныЕврокомиссия
 
 
