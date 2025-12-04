Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киев не имеет достаточно ресурсов для изменения траектории конфликта, считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"В 2026 году мы потеряем больше территорий, больше людей, но на столе будут лежать те же самые переговорные предложения, что и сейчас... У нас недостаточно ресурсов, чтобы изменить траекторию войны", — заявил Кулеба в видео, которое он опубликовал в Instagram*.
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
