Рейтинг@Mail.ru
Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 04.12.2025 (обновлено: 03:54 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059661347.html
Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта
Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта - РИА Новости, 04.12.2025
Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта
Киев не имеет достаточно ресурсов для изменения траектории конфликта, считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T01:19:00+03:00
2025-12-04T03:54:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
дмитрий кулеба
владимир путин
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059348379.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059094141.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, дмитрий кулеба, владимир путин, facebook
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Facebook
Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта

Кулеба признал, что у Украины нет ресурсов для изменения траектории конфликта

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Киев не имеет достаточно ресурсов для изменения траектории конфликта, считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"В 2026 году мы потеряем больше территорий, больше людей, но на столе будут лежать те же самые переговорные предложения, что и сейчас... У нас недостаточно ресурсов, чтобы изменить траекторию войны", — заявил Кулеба в видео, которое он опубликовал в Instagram*.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ермак отклонял предложение развивать контакты с зятем Трампа, заявил Кулеба
2 декабря, 20:04
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Позже американская делегация встретилась с представителями ЕС и Киева в Женеве. Они предложили свои поправки к документу. Версии переработанного ими плана публиковали зарубежные СМИ, в Москве их называли неприемлемыми. Как отмечал Путин, изначальный мирный план США может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американского мирного плана, однако компромиссный вариант вариант найти пока не удалось. Они договорились продолжать работу и не раскрывать суть состоявшейся беседы. В состав российской группы переговорщиков вошли также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Юрий Ушаков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Все станет хуже": в Киеве сделали заявление о мире с Россией
2 декабря, 06:39
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковДмитрий КулебаВладимир ПутинFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала