СМИ: Уиткофф в четверг встретится с Умеровым

НЬЮ-ЙОРК, 4 дек – РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с ведущим переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами для дальнейших переговоров", – пишет СМИ, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.