СМИ: Уиткофф в четверг встретится с Умеровым
01:39 04.12.2025
СМИ: Уиткофф в четверг встретится с Умеровым
СМИ: Уиткофф в четверг встретится с Умеровым
СМИ: Уиткофф в четверг встретится с Умеровым

Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 4 дек – РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Последние публичные переговоры украинской и американской делегации состоялись в воскресенье - также в Майами. Умеров возглавлял делегацию Украины.
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
00:36
"Уиткофф и Кушнер намерены встретиться с ведущим переговорщиком от Украины Рустемом Умеровым в четверг в Майами для дальнейших переговоров", – пишет СМИ, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
Дмитриев объяснил, что значат "визги" западных СМИ о визите Уиткоффа
01:09
 
