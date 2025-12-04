Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Перуанский суд приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, следует из трансляции судебного заседания.

"Приговорить к 15 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения", - следует из судебного решения, которое огласил судья Бернаве Рабаналь Оярсе.

Отмечается, что время, которое Кузьмин провел в заключении с 8 августа 2024 года, когда был арестован на месте преступления, идет в счет наказания. Также осужденного обязали выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере 80 тысяч перуанских солей (порядка 1,8 миллиона рублей - ред.).

Судья подчеркнул, что результаты токсикологической и психолого-психиатрической экспертизы указывают на то, что Кузьмин, наносивший многочисленные травмы жизненно важным органам Лазаренко тупыми и острыми предметами даже после того, как жертва перестала подавать признаки жизни, находился во вменяемом состоянии.

"Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве... Для него нет разницы: убить человека или животное", - заявил судья.