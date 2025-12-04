Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу
16:15 04.12.2025 (обновлено: 16:17 04.12.2025)
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу - РИА Новости, 04.12.2025
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу
Перуанский суд приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, следует РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, перу, украина, в мире
Суд вынес приговор украинцу, убившему россиянку в Перу

Украинца, жестоко убившего россиянку в Перу, приговорили к 15 годам тюрьмы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Перуанский суд приговорил гражданина Украины Ивана Кузьмина к 15 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, следует из трансляции судебного заседания.
"Приговорить к 15 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения", - следует из судебного решения, которое огласил судья Бернаве Рабаналь Оярсе.
Отмечается, что время, которое Кузьмин провел в заключении с 8 августа 2024 года, когда был арестован на месте преступления, идет в счет наказания. Также осужденного обязали выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере 80 тысяч перуанских солей (порядка 1,8 миллиона рублей - ред.).
Судья подчеркнул, что результаты токсикологической и психолого-психиатрической экспертизы указывают на то, что Кузьмин, наносивший многочисленные травмы жизненно важным органам Лазаренко тупыми и острыми предметами даже после того, как жертва перестала подавать признаки жизни, находился во вменяемом состоянии.
"Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве... Для него нет разницы: убить человека или животное", - заявил судья.
В начале августа 2024 года перуанское радио RPP сообщило, что преступление произошло в городе Юримагуас. Согласно данным радио, полиция задержала Кузьмина после того, как он "зарезал гражданку РФ". Отмечается, что перед этим Кузьмин и Лазаренко якобы приняли наркотики.
Происшествия
 
 
