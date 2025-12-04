Рейтинг@Mail.ru
Туск представит сейму некую срочную секретную информацию о безопасности
17:21 04.12.2025 (обновлено: 18:16 04.12.2025)
Туск представит сейму некую срочную секретную информацию о безопасности
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что намерен в пятницу представить сейму срочную секретную информацию о безопасности государства. РИА Новости, 04.12.2025
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск представит сейму некую срочную секретную информацию о безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВЕНА, 4 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что намерен в пятницу представить сейму срочную секретную информацию о безопасности государства.
"Я обратился к спикеру Влодимежу Чажастому с просьбой о засекречивании первого пункта повестки дня пятничного заседания Сейма, на котором я представлю срочную информацию, касающуюся безопасности государства", - написал Туск на платформе Х.
При этом Туск не уточнил, какую именно информацию о безопасности государства он намерен представить.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Туск напомнил союзникам, что НАТО создавалась против России
29 ноября, 15:24
 
