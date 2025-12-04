https://ria.ru/20251204/tusk-2059843948.html
Туск представит сейму некую срочную секретную информацию о безопасности
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что намерен в пятницу представить сейму срочную секретную информацию о безопасности государства. РИА Новости, 04.12.2025
