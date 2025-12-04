https://ria.ru/20251204/turtsiya-2059863915.html
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции - РИА Новости, 04.12.2025
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции
Временный поверенный РФ в Анкаре Алексей Иванов провел встречу в МИД Турции на тему атак ВСУ на суда в Черном море, но российская сторона не будет раскрывать... РИА Новости, 04.12.2025
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции
Временный поверенный РФ в Анкаре обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции