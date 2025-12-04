Рейтинг@Mail.ru
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции
18:34 04.12.2025 (обновлено: 18:53 04.12.2025)
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции - РИА Новости, 04.12.2025
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции
Временный поверенный РФ в Анкаре Алексей Иванов провел встречу в МИД Турции на тему атак ВСУ на суда в Черном море, но российская сторона не будет раскрывать... РИА Новости, 04.12.2025
россия, турция, черное море, вооруженные силы украины, алексей иванов, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция)
Россия, Турция, Черное море, Вооруженные силы Украины, Алексей Иванов, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара (провинция), В мире
Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции

Временный поверенный РФ в Анкаре обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции

© Фото : соцсетиПоследствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Временный поверенный РФ в Анкаре Алексей Иванов провел встречу в МИД Турции на тему атак ВСУ на суда в Черном море, но российская сторона не будет раскрывать детали переговоров, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.
"Такая беседа, действительно, состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами", - сообщили агентству в российском диппредставительстве.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море
© 2025 МИА «Россия сегодня»
