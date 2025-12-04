Временный поверенный России обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции

АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Временный поверенный РФ в Анкаре Алексей Иванов провел встречу в МИД Турции на тему атак ВСУ на суда в Черном море, но российская сторона не будет раскрывать детали переговоров, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в стране.