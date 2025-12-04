Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море

АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция выразила послу Украины обеспокоенность атаками ВСУ на суда в Черном море, сообщил источник РИА Новости.

"Встреча с украинским послом (Нериманом Джелялом. — Прим. ред.) в Анкаре состоялась в начале недели, была доведена озабоченность Турции последними инцидентами на Черном море", — сказал собеседник агентства.

Во вторник Управление мореходства Турции сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с подсолнечным маслом подвергся атаке. Необходимости в помощи не возникло.

В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.

В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах писала, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.