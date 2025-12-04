Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море
18:30 04.12.2025 (обновлено: 20:28 04.12.2025)
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море
Турция выразила послу Украины обеспокоенность атаками ВСУ на суда в Черном море, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
турция, в мире, черное море, вооруженные силы украины, украина
Турция, В мире, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция выразила послу Украины обеспокоенность атаками ВСУ на суда в Черном море, сообщил источник РИА Новости.
"Встреча с украинским послом (Нериманом Джелялом. — Прим. ред.) в Анкаре состоялась в начале недели, была доведена озабоченность Турции последними инцидентами на Черном море", — сказал собеседник агентства.
Во вторник Управление мореходства Турции сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с подсолнечным маслом подвергся атаке. Необходимости в помощи не возникло.
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.

Газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах писала, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.

Как отметила представитель МИД России Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
ТурцияВ миреЧерное мореВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
