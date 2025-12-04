https://ria.ru/20251204/turtsiya-2059863329.html
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море - РИА Новости, 04.12.2025
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море
Турция выразила послу Украины обеспокоенность атаками ВСУ на суда в Черном море, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T18:30:00+03:00
2025-12-04T18:30:00+03:00
2025-12-04T20:28:00+03:00
турция
в мире
черное море
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
https://ria.ru/20251204/mid-2059747938.html
https://ria.ru/20251202/turtsija-2059143442.html
турция
черное море
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, черное море, вооруженные силы украины, украина
Турция, В мире, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина
Источник: Турция выразила озабоченность из-за атак ВСУ в Черном море
РИА Новости: Турция выразила послу Украины озабоченность атаками в Черном море
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Турция выразила послу Украины обеспокоенность атаками ВСУ на суда в Черном море, сообщил источник РИА Новости.
"Встреча с украинским послом (Нериманом Джелялом. — Прим. ред.) в Анкаре
состоялась в начале недели, была доведена озабоченность Турции
последними инцидентами на Черном море", — сказал собеседник агентства.
Во вторник Управление мореходства Турции сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с подсолнечным маслом подвергся атаке. Необходимости в помощи не возникло.
В прошлую пятницу в 28 милях от Турции в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. Оттуда эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
В этот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Газета The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах писала, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции.
Как отметила представитель МИД России Мария Захарова
, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.