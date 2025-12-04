Источник рассказал, от чего зависит открытие турецко-армянской границы

АНКАРА, 4 дек – РИА Новости. Открытие турецко-армянской границы напрямую зависит от хода мирного процесса Баку и Еревана, о конкретных сроках речи не идет, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.