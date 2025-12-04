Турция продлила газовые контракты с Россией на год

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Турция утвердила продление двух истекающих контрактов на импорт российского газа на один год, рассматривает инвестиции в добычу газа в США, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.