Рейтинг@Mail.ru
Турция продлила газовые контракты с Россией на год - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/turtsiya-2059784506.html
Турция продлила газовые контракты с Россией на год
Турция продлила газовые контракты с Россией на год - РИА Новости, 04.12.2025
Турция продлила газовые контракты с Россией на год
Турция утвердила продление двух истекающих контрактов на импорт российского газа на один год, рассматривает инвестиции в добычу газа в США, сообщил министр... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T15:04:00+03:00
2025-12-04T15:04:00+03:00
экономика
турция
россия
сша
газпром
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_40807b38b137012cbc891339f8a769af.jpg
https://ria.ru/20251201/turtsija-2058839594.html
https://ria.ru/20251202/turtsiya-2059096176.html
турция
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829919698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aad5035ddcc6fa1b2ab276c32f8fe10d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, сша, газпром, турецкий поток
Экономика, Турция, Россия, США, Газпром, Турецкий поток
Турция продлила газовые контракты с Россией на год

Глава энергетики Байрактар: Турция продлила газовые контракты с РФ на год

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в "Турецкий поток"
Компрессорная станция Русская, входящая в Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в "Турецкий поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Турция утвердила продление двух истекающих контрактов на импорт российского газа на один год, рассматривает инвестиции в добычу газа в США, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Турция завершила продление на один год двух истекающих контрактов на импорт газа из России общим объемом 22 миллиарда кубометров и рассматривает возможность инвестировать в добычу газа в США в рамках диверсификации источников энергии", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на министра.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Эксперт объяснил, зачем США давят на Турцию по закупкам российского газа
1 декабря, 09:06
"Botas завершила заключение контракта", - сказал агентству министр, имея в виду турецкую государственную нефтегазовую компанию, которая импортирует газ по договоренности с "Газпромом".
Министр также отметил на пресс-конференции, что страна рассматривает возможность инвестирования в добычу на рынке США, передает агентство.
Блумберг со ссылкой на неназванные источники в начале ноября сообщал, что Россия и Турция ведут переговоры о продлении двух крупных соглашений по поставкам трубопроводного газа с сохранением годового объема поставок на уровне около 22 миллиардов кубометров.
Срок действия договоров между дочерней компанией "Газпрома" - "Газпром экспортом" - с турецкой государственной компанией Botas на поставку 16 миллиардов кубометров газа в год по "Голубому потоку" и на 5,75 миллиарда кубометров по "Турецкому потоку" истекал в этом году.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СПГ из США не сможет заменить газ из России для Турции, считает политолог
2 декабря, 07:16
 
ЭкономикаТурцияРоссияСШАГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала