Роспотребнадзор расследует случай туберкулеза у работника "Черкизово"
Роспотребнадзор расследует случай туберкулеза у работника "Черкизово" - РИА Новости, 04.12.2025
Роспотребнадзор расследует случай туберкулеза у работника "Черкизово"
Роспотребнадзор Москвы проводит эпидрасследование после случая туберкулеза у работника мясокомбината, рисков для населения нет, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 04.12.2025
Роспотребнадзор расследует случай туберкулеза у работника "Черкизово"
Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случая туберкулеза на "Черкизово"