Культурный центр построили в Якутии по просьбе Героя Труда

ЯКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Культурный центр построили в селе Крестях в Якутии по просьбе Героя Труда Владимира Михайлова к президенту страны, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин в 2022 году по случаю 100-летнего юбилея Якутии подписал указ о присвоении звания Героя Труда России Владимиру Африкановичу Михайлову, дояру животноводческого коллектива "Крестях" Сунтарского улуса.

Глава региона отметил, что тогда ветеран обратился к Путину с просьбой поддержать строительство нового клуба в своём родном селе.

"Он и сегодня работает дояром и остаётся для нас примером человека труда, сохраняющего верность своему делу. Президент откликнулся на эту просьбу. И сегодня мы видим результат большой работы. В Крестяхе открылся новый культурный центр "Саргы түһүлгэтэ" – современный, светлый, созданный с уважением к традициям и с вниманием к будущему села", - рассказал Николаев.

Объект построили по нацпроекту "Культура".