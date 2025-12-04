Рейтинг@Mail.ru
Культурный центр построили в Якутии по просьбе Героя Труда
Республика Саха (Якутия)
 
16:45 04.12.2025
Культурный центр построили в Якутии по просьбе Героя Труда
Культурный центр построили в Якутии по просьбе Героя Труда
Культурный центр построили в селе Крестях в Якутии по просьбе Героя Труда Владимира Михайлова к президенту страны, сообщает глава республики Айсен Николаев в... РИА Новости, 04.12.2025
россия
сунтарский улус
Культурный центр построили в Якутии по просьбе Героя Труда

Культурный центр построили в селе Крестях в Якутии по просьбе Героя Труда

Глава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Глава Якутии Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Культурный центр построили в селе Крестях в Якутии по просьбе Героя Труда Владимира Михайлова к президенту страны, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин в 2022 году по случаю 100-летнего юбилея Якутии подписал указ о присвоении звания Героя Труда России Владимиру Африкановичу Михайлову, дояру животноводческого коллектива "Крестях" Сунтарского улуса.
Глава региона отметил, что тогда ветеран обратился к Путину с просьбой поддержать строительство нового клуба в своём родном селе.
"Он и сегодня работает дояром и остаётся для нас примером человека труда, сохраняющего верность своему делу. Президент откликнулся на эту просьбу. И сегодня мы видим результат большой работы. В Крестяхе открылся новый культурный центр "Саргы түһүлгэтэ" – современный, светлый, созданный с уважением к традициям и с вниманием к будущему села", - рассказал Николаев.
Объект построили по нацпроекту "Культура".
"Новый клуб станет пространством, где будут звучать детские голоса, появляться новые таланты, где традиции смогут продолжаться в делах следующего поколения. Здесь будут проходить праздники, встречи и фестивали, которые формируют культурную жизнь и объединяют людей. Такие центры становятся сердцем села и важной опорой его развития. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку, а Владимира Африкановича Михайлова за инициативу и веру, которые вдохновили этот путь", - сказал глава Якутии.
Республика Саха (Якутия)РоссияСунтарский улусВладимир МихайловВладимир ПутинАйсен Николаев
 
 
