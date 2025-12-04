Группировка "Центр" уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.