МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, пять автомобилей, а также реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", - сообщило ведомство.
В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Торское, Вольное, Светлое, Торецкое, Белицкое, Димитров Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.