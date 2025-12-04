Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 04.12.2025 (обновлено: 12:27 04.12.2025)
Группировка "Центр" уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки
Группировка "Центр" уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки - РИА Новости, 04.12.2025
Группировка "Центр" уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки
Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://ria.ru/20251204/vsu-2059704852.html
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Центр" уничтожила до 490 украинских боевиков за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий "Центра"

Боевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО
Боевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа подразделений РЭБ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 490 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, из них две западного производства, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, пять автомобилей, а также реактивную пусковую установку Heron производства Хорватии и пусковую установку реактивной системы залпового огня "Град", - сообщило ведомство.
В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гришино, Сергеевка, Торское, Вольное, Светлое, Торецкое, Белицкое, Димитров Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин рассказал, что будет с контролируемыми Киевом территориями
Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
