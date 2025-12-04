https://ria.ru/20251204/transport-2059686194.html
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере
Россия и Индия стремятся создать стабильную евразийскую транспортную инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров. РИА Новости, 04.12.2025
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере
Мантуров: Россия и Индия стремятся создать евразийский транспортный каркас