Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере - РИА Новости, 04.12.2025
08:39 04.12.2025
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере - РИА Новости, 04.12.2025
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере
Россия и Индия стремятся создать стабильную евразийскую транспортную инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров. РИА Новости, 04.12.2025
экономика
россия
индия
денис мантуров
евразийский экономический союз
брикс
шос
россия
индия
экономика, россия, индия, денис мантуров, евразийский экономический союз, брикс, шос
Экономика, Россия, Индия, Денис Мантуров, Евразийский экономический союз, БРИКС, ШОС
Мантуров рассказал о партнерстве с Индией в транспортной сфере

Мантуров: Россия и Индия стремятся создать евразийский транспортный каркас

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия и Индия стремятся создать стабильную евразийскую транспортную инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер России Денис Мантуров.
"Индия является приоритетным экономическим партнером России не только в двустороннем, но и в многостороннем формате - это ЕАЭС, БРИКС, ШОС. В рамках этих и других международных структур, куда входят наши страны, ведется конструктивный диалог по формированию устойчивого евразийского транспортного каркаса", - сообщил он.
Первый вице-премьер выделил ключевые маршруты, которые могут обеспечить надежность и стабильность поставок: международный транспортный коридор "Север-Юг" и морской коридор Владивосток-Ченнаи. Мантуров добавил, что Россия совместно с индийскими партнерами ведет работу по развитию этих маршрутов.
"Помимо упомянутых маршрутов отмечаем интерес индийских партнеров к инициативе нашего президента - созданию Трансарктического транспортного коридора. Готовы к сотрудничеству и по этому направлению", - добавил Мантуров.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Мантуров рассказал о постройке скоростного поезда с участием Индии
20 августа, 17:36
 
Экономика Россия Индия Денис Мантуров Евразийский экономический союз БРИКС ШОС
 
 
