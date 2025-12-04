https://ria.ru/20251204/tramp-2059917035.html
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра
Президент США Дональд Трамп шутливо поставил свое имя в название главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T22:44:00+03:00
2025-12-04T22:44:00+03:00
2025-12-04T22:44:00+03:00
в мире
сша
руанда
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20250709/tramp-2028055743.html
сша
руанда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, руанда, дональд трамп, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Руанда, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик)
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра
Трамп шутливо поставил свое имя в название главного театра Вашингтона