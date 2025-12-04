Рейтинг@Mail.ru
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра - РИА Новости, 04.12.2025
22:44 04.12.2025
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра
Трамп шутливо вставил свое имя в название Кеннеди-центра

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп шутливо поставил свое имя в название главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
"У нас будет большое событие в пятницу. В Трамп-Кеннеди-центре. Ой, извините, в Кеннеди-центре", - сказал Трамп на церемонии подписания мирного соглашения между Руандой и ДР Конго.
Кеннеди-центр американский лидер переименовал по случаю предстоящей там в пятницу жеребьевки матчей чемпионата мира по футболу.
"Извините меня, я совершил ужасную ошибку", - продолжил шутить президент.
Накануне госдеп переименовал созданный в 1984 году Институт мира США, добавив к названию структуры имя Трампа.
