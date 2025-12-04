https://ria.ru/20251204/tramp-2059658647.html
США скоро начнут удары по наркокартелям в Латинской Америке, заявил Трамп
США скоро начнут удары по наркокартелям в Латинской Америке, заявил Трамп - РИА Новости, 04.12.2025
США скоро начнут удары по наркокартелям в Латинской Америке, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что удары американских военных по наземным целям наркокартелей в Латинской Америке начнутся в очень скором времени. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:43:00+03:00
в мире
латинская америка
сша
дональд трамп
В мире, Латинская Америка, США, Дональд Трамп
