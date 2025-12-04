Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил использовавших автоперо при Байдене в преступлении - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/tramp-2059658523.html
Трамп обвинил использовавших автоперо при Байдене в преступлении
Трамп обвинил использовавших автоперо при Байдене в преступлении - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп обвинил использовавших автоперо при Байдене в преступлении
Ответственные за использование автопера в период президентства Джо Байдена виновны в серьезном преступлении, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:41:00+03:00
2025-12-04T00:41:00+03:00
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251202/tramp-2059367434.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп обвинил использовавших автоперо при Байдене в преступлении

Трамп заявил о виновности ответственных за использование автопера при Байдене

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Ответственные за использование автопера в период президентства Джо Байдена виновны в серьезном преступлении, заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, не все, что подписывал Байден, было действительно подписано им.
"Эти люди, на мой взгляд, виновны в серьезном преступлении, во всем, что было подписано этой автоматической ручкой", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что отменяет действие всех документов, в том числе о помилованиях, которые были подписаны автоматическим устройством, а не лично его предшественником.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов США на случай войны
2 декабря, 21:55
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала