Трамп обвинил использовавших автоперо при Байдене в преступлении
Ответственные за использование автопера в период президентства Джо Байдена виновны в серьезном преступлении, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
сша
