Трамп оценил действия США против властей Венесуэлы
Трамп оценил действия США против властей Венесуэлы - РИА Новости, 04.12.2025
Трамп оценил действия США против властей Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T00:40:00+03:00
2025-12-04T00:40:00+03:00
2025-12-04T00:40:00+03:00
2025
Трамп оценил действия США против властей Венесуэлы
Трамп: действия США против властей Венесуэлы выходят за рамки кампании давления