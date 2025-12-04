Рейтинг@Mail.ru
00:40 04.12.2025
Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления.
Трамп оценил действия США против властей Венесуэлы

Трамп: действия США против властей Венесуэлы выходят за рамки кампании давления

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов против руководства Венесуэлы выходят за рамки кампании давления.
"Это не кампания давления, это что-то гораздо большее",- сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме, отвечая на вопрос, работает ли кампания давления США против Венесуэлы.
В миреСШАВенесуэлаДональд Трамп
 
 
