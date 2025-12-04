Трамп заявил, что не может предсказать результаты встречи Уиткоффа и Путина

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не способен предсказать, к каким результатам приведет встреча делегации США с российским лидером Владимиром Путиным по Украине.
"Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", – сказал он журналистам в Белом доме.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения плана США по урегулированию на Украине.
Нынешняя поездка Уиткоффа в Россию уже шестая в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске. Нынешняя поездка спецпосланника Трампа в Россию связана с процессом обсуждения плана США по Украине.