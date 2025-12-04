Трамп заявил, что не может предсказать результаты встречи Уиткоффа и Путина

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не способен предсказать, к каким результатам приведет встреча делегации США с российским лидером Владимиром Путиным по Украине.

"Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое", – сказал он журналистам в Белом доме.