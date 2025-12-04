Рейтинг@Mail.ru
Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин
04.12.2025
16:21 04.12.2025
Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин
Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Шаг за шагом, очевидно, торговля между Россией и Индией будет расти. Торговля не только товарами, но и услугами", - заявил Орешкин в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс" и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
