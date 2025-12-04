Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин.