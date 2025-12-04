https://ria.ru/20251204/torgovlya-2059813076.html
Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин
Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин - РИА Новости, 04.12.2025
Торговля между Россией и Индией будет расти, заявил Орешкин
Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ
Орешкин: торговля между Россией и Индией будет расти шаг за шагом
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Торговля России и Индии не только товарами, но и услугами будет расти шаг за шагом, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Шаг за шагом, очевидно, торговля между Россией
и Индией
будет расти. Торговля не только товарами, но и услугами", - заявил Орешкин
в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом "Росконгресс"
и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).
Он добавил, что есть много перспективных направлений - это торговля продовольствием, товарами массового потребления, высокотехнологичными товарами, IT-услугами. "Много направлений, где будет все активно расти. Потому что Индия, очевидно, - это лидер роста глобальной экономики на на десятилетия вперед", - отметил Орешкин.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели
4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.