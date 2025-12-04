https://ria.ru/20251204/temrezov-2059906524.html
Глава КЧР поблагодарил волонтеров за помощь военнослужащим и их семьям
Глава КЧР поблагодарил волонтеров за помощь военнослужащим и их семьям
2025-12-04T21:19:00+03:00
2025-12-04T21:19:00+03:00
2025-12-04T21:27:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059907144_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_c2d6c65c17ceb620e99d29e44de4c0d5.jpg
https://ria.ru/20251204/natsproekt-2059763925.html
рашид темрезов
Глава КЧР поблагодарил волонтеров за помощь военнослужащим и их семьям
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Церемония, приуроченная к пятилетию со дня образования Всероссийского штаба акции "Мы вместе", прошла в Государственной филармонии Карачаево-Черкесии, на ней наградили волонтеров, добровольцев и победителей регионального этапа международной премии, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Добровольческое движение в России появилось пять лет назад в непростое для страны время. И с тех пор количество тех, кто на безвозмездной основе готов помогать людям, только растет", – написал в канале в мессенджере Max Темрезов.
В числе волонтерского движения глава республики отметил активистов регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", которым руководит Ася Хакирова. Темрезов подчеркнул, что среди жителей региона много людей, готовых оказать поддержку в трудной ситуации. Он отметил тех, кто помогает бойцам-участникам специальной военной операции.
"Каждый гуманитарный груз, отправленный с тыла, каждая весточка, письмо солдату, написанное детской рукой – это та крупица сердечной теплоты, которая объединяясь, согревает наших военнослужащих в самые тяжелые моменты. Они знают – их помнят, ждут, в них верят и на них полагаются", – написал глава региона.
Он поздравил волонтеров с праздником и поблагодарил тех, кто делает мир лучше, дарит добро и помогает.