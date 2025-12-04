Стало известно, почему большое число приложений ухудшает работу телефона

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Большое количество скачанных приложений ухудшает производительность смартфона, даже если не пользоваться ими: девайс начинает работать медленнее, быстрее разряжаться и чаще зависать, ведь любое установленное приложение занимает системные ресурсы, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

"Многие пользователи уверены, что если память еще не полностью загружена, то можно спокойно скачивать все подряд... На практике устройство начинает работать медленнее, быстрее разряжаться и чаще зависать. Причина кроется в том, что любое приложение занимает не только место в памяти, но и использует системные ресурсы, даже если вы его не открываете", — сказала она.

Голицына отметила, что даже закрытые приложения продолжают собирать данные, обновляться и перегружают систему. Со временем это приводит к снижению производительности.

"Еще одна проблема возникает тогда, когда память забита почти полностью. Смартфону нужно свободное пространство, чтобы корректно работать. Он использует часть внутренней памяти как временную площадку для системных процессов", — добавила эксперт.

По ее словам, когда память телефона почти заполнена, приложения закрываются сами по себе, фотографии не сохраняются, видео не загружается, а обновления перестают устанавливаться.

Голицына объяснила, что перегруженное устройство быстрее расходует заряд. Фоновые процессы требуют энергию, а телефон компенсирует нехватку ресурсов, нагружая процессор. Это приводит к быстрому нагреву телефона и снижению срока службы аккумулятора.

Также заполненная память телефона может повлиять на его безопасность. Система не может устанавливать обновления при нехватке места, а старые версии работают хуже и становятся более уязвимыми для взлома.

"Владельцы смартфонов обычно замечают проблему только тогда, когда телефон начинает притормаживать или перестает устанавливать нужные программы. Хотя до этого момента уже проходит достаточно времени, чтобы система стала изношенной. Чем чаще устройство работает на пределе, тем быстрее стареет его память и тем выше риск сбоев", — подчеркнула она.