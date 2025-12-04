https://ria.ru/20251204/tamozhenniki-2059758085.html
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией - РИА Новости, 04.12.2025
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией
Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, но был остановлен псковскими таможенниками, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:29:00+03:00
2025-12-04T13:29:00+03:00
2025-12-04T13:29:00+03:00
россия
евразийский экономический союз
латвия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059756948_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_aaea94d452496708eb12b40782e9683a.jpg
https://ria.ru/20251113/tamozhnya-2054697003.html
россия
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059756948_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_754f3987b8be6a0091e1434da5a6e628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, латвия, происшествия
Россия, Евразийский экономический союз, Латвия, Происшествия
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией
Водитель грузовика пытался провезти голубей в носках через границу с Латвией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости.
Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, но был остановлен псковскими таможенниками, сообщает пресс-служба
Северо-Западного таможенного управления.
В пресс-службе сообщили, что при таможенном досмотре в кабине грузовика сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили пять незадекларированных живых голубей. Птиц нашли среди личных вещей водителя.
"Чтобы обеспечить их транспортировку, водитель поместил каждого голубя в носок. Обездвиженные птицы плотно лежали в небольшом чемодане", - рассказали в пресс-службе управления.
В отношении иностранного гражданина возбуждено два дела об административном правонарушении: по части 1 статьи 16.2 "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и статье 16.3 "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза
" КоАП РФ
. Ему назначен штраф.
"В связи с отсутствием сопроводительных документов ввоз голубей на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Живой товар возвращен на территорию сопредельного государства", - добавили в пресс-службе таможенного управления.