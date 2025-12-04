Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией

Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу

© Фото : Северо-Западное таможенное управление

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, но был остановлен псковскими таможенниками, сообщает Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, но был остановлен псковскими таможенниками, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В пресс-службе сообщили, что при таможенном досмотре в кабине грузовика сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили пять незадекларированных живых голубей. Птиц нашли среди личных вещей водителя.

"Чтобы обеспечить их транспортировку, водитель поместил каждого голубя в носок. Обездвиженные птицы плотно лежали в небольшом чемодане", - рассказали в пресс-службе управления.

В отношении иностранного гражданина возбуждено два дела об административном правонарушении: по части 1 статьи 16.2 "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и статье 16.3 "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза " КоАП РФ . Ему назначен штраф.