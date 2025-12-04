Рейтинг@Mail.ru
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/tamozhenniki-2059758085.html
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией - РИА Новости, 04.12.2025
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией
Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, но был остановлен псковскими таможенниками, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:29:00+03:00
2025-12-04T13:29:00+03:00
россия
евразийский экономический союз
латвия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059756948_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_aaea94d452496708eb12b40782e9683a.jpg
https://ria.ru/20251113/tamozhnya-2054697003.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059756948_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_754f3987b8be6a0091e1434da5a6e628.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразийский экономический союз, латвия, происшествия
Россия, Евразийский экономический союз, Латвия, Происшествия
Таможенники остановили грузовик с голубями в носках на границе с Латвией

Водитель грузовика пытался провезти голубей в носках через границу с Латвией

© Фото : Северо-Западное таможенное управлениеВодитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу
Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : Северо-Западное таможенное управление
Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Водитель грузовика пытался провезти живых голубей в носках через российско-латвийскую границу, но был остановлен псковскими таможенниками, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
В пресс-службе сообщили, что при таможенном досмотре в кабине грузовика сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка обнаружили пять незадекларированных живых голубей. Птиц нашли среди личных вещей водителя.
"Чтобы обеспечить их транспортировку, водитель поместил каждого голубя в носок. Обездвиженные птицы плотно лежали в небольшом чемодане", - рассказали в пресс-службе управления.
В отношении иностранного гражданина возбуждено два дела об административном правонарушении: по части 1 статьи 16.2 "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и статье 16.3 "Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза" КоАП РФ. Ему назначен штраф.
"В связи с отсутствием сопроводительных документов ввоз голубей на территорию Евразийского экономического союза запрещен. Живой товар возвращен на территорию сопредельного государства", - добавили в пресс-службе таможенного управления.
Гигантских жуков обнаружили таможенники в посылках из Перу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога
13 ноября, 11:25
 
РоссияЕвразийский экономический союзЛатвияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала