Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Футбол
 
15:00 04.12.2025 (обновлено: 15:10 04.12.2025)
Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест
Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест
Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест

Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест в адрес соперников

Андрей Талалаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение в адрес скамейки московского "Спартака", сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Талалаев получил предупреждение в матче 17-го тура РПЛ против "Спартака" за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра Кирилла Левникова. Судья показал специалисту желтую карточку на 32-й минуте. Спустя еще минуту Талалаев был удален с поля, получив красную карточку. Как следует из протокола, основанием послужил оскорбительный жест тренера в сторону резервного судьи Инала Танашева. Удалению предшествовал эпизод, в котором полузащитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака".
"Главный тренер балтийцев Андрей Талалаев был удален с поля за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Специалист был приглашен на заседание КДК, также резервный судья Инал Танашев принял участие. Мы получили объяснения от Талалаева и письмо от "Балтики". Как сказал Талалаев, со стороны скамейки "Спартака" были оскорбительные выражения, и он показал в сторону скамейки неприличный жест, также в письме от клуба говорится об этом. По предоставленным видео от "Балтики" было видно, что жест направлен в адрес скамейки "Спартака". При вынесении санкций в отношении Талалаева учитывались дисциплинарные нарушения за последние два года - а их три. С учетом всех материалов, которые имеются в деле, за оскорбительное поведение в отношении соперников, а именно демонстрацию оскорбительного жеста, дисквалифицировать на три матча РПЛ. Возможность подать апелляцию есть", - заявил Григорьянц.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Хуже Станковича". Колосков раскритиковал поведение Талалаева
