Талалаева дисквалифицировали на три матча за неприличный жест

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение в адрес скамейки московского "Спартака", сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Талалаев получил предупреждение в матче 17-го тура РПЛ против "Спартака" за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра Кирилла Левникова. Судья показал специалисту желтую карточку на 32-й минуте. Спустя еще минуту Талалаев был удален с поля, получив красную карточку. Как следует из протокола, основанием послужил оскорбительный жест тренера в сторону резервного судьи Инала Танашева. Удалению предшествовал эпизод, в котором полузащитник "Балтики" Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за столкновение с игроком "Спартака".
"Главный тренер балтийцев Андрей Талалаев был удален с поля за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес резервного судьи. Специалист был приглашен на заседание КДК, также резервный судья Инал Танашев принял участие. Мы получили объяснения от Талалаева и письмо от "Балтики". Как сказал Талалаев, со стороны скамейки "Спартака" были оскорбительные выражения, и он показал в сторону скамейки неприличный жест, также в письме от клуба говорится об этом. По предоставленным видео от "Балтики" было видно, что жест направлен в адрес скамейки "Спартака". При вынесении санкций в отношении Талалаева учитывались дисциплинарные нарушения за последние два года - а их три. С учетом всех материалов, которые имеются в деле, за оскорбительное поведение в отношении соперников, а именно демонстрацию оскорбительного жеста, дисквалифицировать на три матча РПЛ. Возможность подать апелляцию есть", - заявил Григорьянц.
