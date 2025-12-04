Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих организуют в Ростове-на-Дону в преддверии новогодних праздников, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин.

"Близится один из самых ожидаемых и любимых всеми нами праздников - Новый год. По сложившейся доброй традиции сделаем подарок нашим бойцам - соберем гуманитарный груз, чтобы поделиться с ними частицей тепла накануне новогодних праздников", - сказал он.

Скрябин добавил, что сообщит дополнительно о том, когда и где будет организован сбор.

По его информации, школьники уже сейчас активно готовят талисманы года, чтобы передать их героям. Эта инициатива объединяет детей и взрослых в поддержке тех, кто защищает страну, считает глава города.

Для маленьких ростовчан, чьи папы сражаются на фронте, город организует участие в новогодних праздничных мероприятиях.

Всего с 15 декабря по 15 января в учреждениях культуры пройдет более 500 показов новогодних спектаклей. "Особое внимание уделим детям из малообеспеченных семей, детям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам. У ребят будет возможность принять участие в различных новогодних мероприятиях", - отметил Скрябин.