Ростов соберет гуманитарную помощь для бойцов СВО к Новому году
2025-12-04T12:33:00+03:00
ростовская область
ростов
ростов-на-дону
александр скрябин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих организуют в Ростове-на-Дону в преддверии новогодних праздников, сообщил журналистам глава города Александр Скрябин.
"Близится один из самых ожидаемых и любимых всеми нами праздников - Новый год. По сложившейся доброй традиции сделаем подарок нашим бойцам - соберем гуманитарный груз, чтобы поделиться с ними частицей тепла накануне новогодних праздников", - сказал он.
Скрябин добавил, что сообщит дополнительно о том, когда и где будет организован сбор.
По его информации, школьники уже сейчас активно готовят талисманы года, чтобы передать их героям. Эта инициатива объединяет детей и взрослых в поддержке тех, кто защищает страну, считает глава города.
Для маленьких ростовчан, чьи папы сражаются на фронте, город организует участие в новогодних праздничных мероприятиях.
Всего с 15 декабря по 15 января в учреждениях культуры пройдет более 500 показов новогодних спектаклей. "Особое внимание уделим детям из малообеспеченных семей, детям с ограничениями по здоровью, детям-сиротам. У ребят будет возможность принять участие в различных новогодних мероприятиях", - отметил Скрябин.
Также в городе пройдет благотворительная акция "Ёлка желаний".