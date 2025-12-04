Верховный суд поддержал взыскание с "дочки" Halewood 26 миллионов рублей

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ФКП "Союзплодоимпорт" взыскали с ленинградского ООО "Дж. Дж. Уитли Дистиллери", структуры британского производителя алкоголя Halewood, более 26 миллионов рублей компенсации за незаконное использование обозначения Russian Vodka.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Рамзия Хатыпова, изучив кассационную жалобу ответчика, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.

Федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт" принадлежат права на серию товарных знаков "Русская", в том числе общеизвестный товарный знак, и наименование места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка". Предприятие обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области в июне 2023 года, после того как таможенные органы выявили, что ООО "Дж. Дж. Уитли Дистиллери" использовало обозначение Russian Vodka при маркировке 247 326 бутылок водки, предназначенных для экспорта в Великобританию

В мае 2024 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования ФКП "Союзплодоимпорт". Суд признал, что ООО "Дж. Дж. Уитли Дистиллери" нарушило права предприятия, использовав обозначение Russian Vodka, и взыскал с нарушителя компенсацию в размере более 26 миллионов рублей в пользу правообладателя.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в апреле этого года и Суд по интеллектуальным правам в августе отклонили жалобы ответчика на это решение.

В качестве третьих лиц в разбирательстве участвовали 18 российских производителей алкоголя, обладающих правами на использование НМПТ "Русская водка", отмечалось ранее в сообщении "Союзплодоимпорта".