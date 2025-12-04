Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит дело о дискредитации ВС России на радиостанции
16:38 04.12.2025
Суд в Петербурге рассмотрит дело о дискредитации ВС России на радиостанции
2025
Суд в Петербурге рассмотрит дело о дискредитации ВС России на радиостанции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело о дискредитации ВС РФ в прямом эфире радиостанции "Шок", в студию которой ворвался мужчина и захватил эфир, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Нурлана Акинжанова, привлекаемого по ч. 1 ст. 20.3.3 (дискредитация ВС РФ) КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Из материалов следует, что 30 ноября в 20.45 Акинжанов в прямом эфире радиостанции "Шок" осуществлял публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Радио "Шок" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что мужчина ворвался в студию во время прямого эфира.
"Во время моего вечернего эфира в дверь студии настоятельно постучали в песенную паузу. Я не отреагировал, продолжили стучать. Я пошел к двери. И ровно в этот момент когда открыл дверь, стучавший отбросил меня ударом. Затем влетел в студию, занял место у микрофона и сказал, что это захват радиостанции", - описывает события ведущий Святослав Коровин на странице в соцсети "Вконтакте". По его словам, пока гость студии отвлекал неизвестного, ему удалось вызвать полицию.
Заголовок открываемого материала