Суд в Петербурге рассмотрит дело о дискредитации ВС России на радиостанции

"Во время моего вечернего эфира в дверь студии настоятельно постучали в песенную паузу. Я не отреагировал, продолжили стучать. Я пошел к двери. И ровно в этот момент когда открыл дверь, стучавший отбросил меня ударом. Затем влетел в студию, занял место у микрофона и сказал, что это захват радиостанции", - описывает события ведущий Святослав Коровин на странице в соцсети "Вконтакте". По его словам, пока гость студии отвлекал неизвестного, ему удалось вызвать полицию.