Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сделал закрытым процесс над бывшим министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг в суде прошло очередное заседание по делу Смирнова, ранее слушание отложили из-за неявки на процесс второго адвоката фигуранта.

Гособвинение ходатайствовало, чтобы закрыть судебное заседание, так как не вся информация подлежит оглашению и является тайной следствия. За то, чтобы сделать процесс закрытым, были и адвокаты Смирнова, и сам экс-министр.

"Ходатайство удовлетворить, заседание продолжить в закрытом режиме", – сказала судья.

Следователь заявил, что закрыть процесс необходимо из-за того, что в рамках разбирательства будут исследованы материалы тех лиц, следствие в отношении которых еще не закончено.

До закрытия слушания адвокат попросила судью приобщить к делу "характеризующие материалы", а именно благодарственные письма Смирнову из благотворительных организаций и детских фондов. Судья все письма приложила к материалам дела.

Позднее в пресс-службе Верх-Исетского суда рассказали РИА Новости, что заседание отложено до 12 декабря. "Заседание продолжится 12 декабря, 14.30 (12.30 мск)"- сообщили в пресс-службе.

На первом заседании по делу журналисты спросили Смирнова, на какой срок он рассчитывает, на что он промолчал, а его адвокат ответил, что это решит суд, а вопрос является некорректным.

Глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов 13 января покинул пост, который занимал с 2011 года, а уже 24 января суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий. Он заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Смирнова. По версии следователей, с начала 2023 года по март 2024 года он, будучи министром ЖКХ региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4 миллионов рублей за покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из указанной суммы сам министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей, поясняла журналистам прокуратура региона.

По словам защиты бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, "обвинение Чемезову строится на выгодных для себя показаниях Смирнова".