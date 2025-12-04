Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 04.12.2025 (обновлено: 13:40 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/sud-2059749814.html
Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым
Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым - РИА Новости, 04.12.2025
Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сделал закрытым процесс над бывшим министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, обвиняемым в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:03:00+03:00
2025-12-04T13:40:00+03:00
екатеринбург
свердловская область
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_02768883d8d329da0066fdff463068d1.jpg
https://ria.ru/20251203/delo-2059461461.html
https://ria.ru/20251128/sud-2058376945.html
https://ria.ru/20251126/minaev-2057734148.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995329384_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_37a64b502aabb1b47d213d607bae86d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, свердловская область, россия, генеральная прокуратура рф, происшествия
Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Суд закрыл процесс над экс-министром ЖКХ Свердловской области Смирновым

РИА Новости: суд закрыл процесс над свердловским экс-министром Смирновым

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкНиколай Смирнов
Николай Смирнов - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Николай Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сделал закрытым процесс над бывшим министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, обвиняемым в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг в суде прошло очередное заседание по делу Смирнова, ранее слушание отложили из-за неявки на процесс второго адвоката фигуранта.
Екатерина Юнькова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области передали в суд
3 декабря, 11:49
Гособвинение ходатайствовало, чтобы закрыть судебное заседание, так как не вся информация подлежит оглашению и является тайной следствия. За то, чтобы сделать процесс закрытым, были и адвокаты Смирнова, и сам экс-министр.
"Ходатайство удовлетворить, заседание продолжить в закрытом режиме", – сказала судья.
Следователь заявил, что закрыть процесс необходимо из-за того, что в рамках разбирательства будут исследованы материалы тех лиц, следствие в отношении которых еще не закончено.
До закрытия слушания адвокат попросила судью приобщить к делу "характеризующие материалы", а именно благодарственные письма Смирнову из благотворительных организаций и детских фондов. Судья все письма приложила к материалам дела.
Позднее в пресс-службе Верх-Исетского суда рассказали РИА Новости, что заседание отложено до 12 декабря. "Заседание продолжится 12 декабря, 14.30 (12.30 мск)"- сообщили в пресс-службе.
На первом заседании по делу журналисты спросили Смирнова, на какой срок он рассчитывает, на что он промолчал, а его адвокат ответил, что это решит суд, а вопрос является некорректным.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Экс-министру Открытого правительства разрешили вернуться на госслужбу
28 ноября, 15:22
Глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов 13 января покинул пост, который занимал с 2011 года, а уже 24 января суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий. Он заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 10 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Смирнова. По версии следователей, с начала 2023 года по март 2024 года он, будучи министром ЖКХ региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4 миллионов рублей за покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из указанной суммы сам министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей, поясняла журналистам прокуратура региона.
По словам защиты бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, арестованного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, "обвинение Чемезову строится на выгодных для себя показаниях Смирнова".
Также экс-министр ЖКХ и энергетики был в списке ответчиков по иску от Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", контроль над которыми получили бизнесмены, по данным надзорного ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. Данный иск суд Екатеринбурга удовлетворил 10 октября.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Экс-главе департамента "Аэрофлота" Минаеву вынесли приговор за растрату
26 ноября, 15:06
 
ЕкатеринбургСвердловская областьРоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала