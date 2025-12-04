Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в доход государства имущество экс-замглавы Щелковского района - РИА Новости, 04.12.2025
10:39 04.12.2025
Суд отправил в доход государства имущество экс-замглавы Щелковского района
Суд отправил в доход государства имущество экс-замглавы Щелковского района
Суд отправил в доход государства имущество экс-замглавы Щелковского района

Имущество экс-замглавы Подмосковья на 200 млн руб отправили в доход государства

© РИА Новости / Кривобок Руслан
Кресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства девяти объектов недвижимости и четырех машин бывшего первого заместителя руководителя администрации Щелковского муниципального района Ирины Ивановой, ранее осужденной за мошенничество, сообщает подмосковная прокуратура.
Московской области суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего первого заместителя руководителя администрации Щелковского муниципального района", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в отношении Ивановой. Было установлено, что она во время службы за счет доходов, законность которых не подтверждена, приобрела девять объектов недвижимости и долей в них, а также четыре премиальные машины.
"Прокуратура области направила в суд исковое заявление об обращении указанного имущества и эквивалента стоимости проданного имущества общей стоимостью более 200 млн рублей в доход Российской Федерации. Гагаринский районный суд Москвы требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме", - отметили в ведомстве.
Ранее Иванова Щелковским городским судом Московской области была признана виновной в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), добавляется в релизе.
Имущество управделами главы Ингушетии обратили в доход государства
28 ноября, 17:44
