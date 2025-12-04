Рейтинг@Mail.ru
02:25 04.12.2025
Миллиардер Сулейманов пожаловался в суде на здоровье
Миллиардер Ибрагим Сулейманов, обвиняемый в организации убийств, в суде жаловался на состояние здоровья после перенесенного инфаркта миокарда и комы, следует из РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
москва
ибрагим сулейманов
происшествия, москва, ибрагим сулейманов
Происшествия, Москва, Ибрагим Сулейманов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Миллиардер Ибрагим Сулейманов, обвиняемый в организации убийств, в суде жаловался на состояние здоровья после перенесенного инфаркта миокарда и комы, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Басманный суд Москвы на заседании рассмотрел ходатайство следователя о продлении Сулейманову срока содержания в СИЗО. Защита миллиардера на заседании просила о применении более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста, ссылаясь на состояние его здоровья.
"Инфаркт обширный миокарда, отказ легких, находился в коме, псориаз хронический", - ответил сам Сулейманов на вопрос о здоровье, следует из документа.
Адвокат Сулейманова попросил приобщить к делу выписной эпикриз из больницы от 2024 года и уточнил, что его подзащитный тогда находился в состоянии клинической смерти несколько дней.
"Человек перенес инфаркт, у него клапан разрушен, в любой момент может быть летальный исход. И мне кажется, что это дает защите и юридическое, и моральное право просить вас о применении более мягкой меры пресечения, например, домашний арест... Если будет рецидив, то в условиях следственного изолятора сложно вызвать скорую помощь, которая бы обладала необходимыми лекарствами, которые могли бы купировать это состояние, чтобы он опять не попал в клиническую смерть или не умер", - отметил адвокат.
В справке из СИЗО указано, что Сулейманов осмотрен, находится под наблюдением медицинских работников, в настоящее время общее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
В итоге суд продлил срок ареста до 27 февраля 2026 года.
Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
Сулейманову, как говорится в судебных материалах, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
