Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", — привело его слова издание Ilta-Sanomat.
Стубб призвал финнов изменить мышление относительно завершения конфликта и не рассчитывать на идеальные условия для Киева.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Переговоры в Москве
Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера в Кремле во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
