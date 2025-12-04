Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб

"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", — привело его слова издание Ilta-Sanomat.

Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.

Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.