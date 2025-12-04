Рейтинг@Mail.ru
Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 04.12.2025 (обновлено: 12:31 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/stubb-2059723287.html
Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб
Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб - РИА Новости, 04.12.2025
Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб
Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:29:00+03:00
2025-12-04T12:31:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
юрий ушаков
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
https://ria.ru/20251125/ukraina-2057430096.html
https://ria.ru/20251204/ukraina-2059674147.html
https://ria.ru/20251204/tramp-2059657752.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, юрий ушаков, стив уиткофф, джаред кушнер, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Вооруженные силы Украины
Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование, заявил Стубб

Стубб: урегулирование по Украине будет трудно переварить, особенно украинцам

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинцам будет трудно переварить мирное урегулирование с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«
"Многим из нас будет трудно это переварить, но помните, что для украинцев это будет еще труднее", — привело его слова издание Ilta-Sanomat.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Несколько дней". Стубб сделал громкое заявление об Украине
25 ноября, 15:10
Стубб призвал финнов изменить мышление относительно завершения конфликта и не рассчитывать на идеальные условия для Киева.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал президент Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Готов сдаться": в Киеве назвали цель поездки посланника Зеленского в США
Вчера, 06:05

Переговоры в Москве

Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера в Кремле во вторник. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Трамп оценил итоги встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 00:36
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЮрий УшаковСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала