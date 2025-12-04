Британские власти опубликовали итоги расследования смерти Дон Стерджес

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.

После этого самочувствие Стерджес резко ухудшилось, и Чарли Роули вызвал скорую помощь. К прибытию медиков сердце Дон Стерджес остановилось. Фельдшерам удалось реанимировать Стерджес, однако к тому времени она уже получила повреждение тканей мозга, несовместимое с жизнью. После этого ей была оказана квалифицированная медицинская помощь в больнице, но она так и не пришла в сознание и скончалась несколько дней спустя, 8 июля 2018 года, говорится в документе.