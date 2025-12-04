Британские власти опубликовали итоги расследования смерти Дон Стерджес

ЛОНДОН, 4 дек - РИА Новости. Власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
"Утром в субботу, 30 июня 2018 года, Дон Стерджес и (ее возлюбленный - ред.) Чарли Роули были вместе в квартире Чарли по адресу Магглтон-роуд, 9 в Эймсбери, графство Уилтшир. Чарли Роули подарил Дон Стерджес небольшой флакон, который выглядел, и, как он полагал, являлся духами Nina Ricci. Он снял упаковку и прикрепил к бутылке дозирующий насос, который прилагался к ней. Затем, используя дозатор, Дон Стерджес нанесла на свои запястья вещество из флакона, которое, по ее мнению, было духами. Возможно, она также вдохнула некоторые пары этого вещества. На самом деле вещество, находившееся внутри бутылки, было смертельным нервно-паралитическим веществом из класса фосфорорганических химикатов "Новичок", - говорится в докладе.
После этого самочувствие Стерджес резко ухудшилось, и Чарли Роули вызвал скорую помощь. К прибытию медиков сердце Дон Стерджес остановилось. Фельдшерам удалось реанимировать Стерджес, однако к тому времени она уже получила повреждение тканей мозга, несовместимое с жизнью. После этого ей была оказана квалифицированная медицинская помощь в больнице, но она так и не пришла в сознание и скончалась несколько дней спустя, 8 июля 2018 года, говорится в документе.
Авторы доклада отмечают, что причиной смерти Стерджес стала гипоксическая ишемическая травма головного мозга и внутричерепное кровоизлияние в мозг, вызванные отравлением "Новичком". То же самое вещество находилось во флаконе, в котором, по мнению Дон и Чарли Роули, были духи.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.