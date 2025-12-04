https://ria.ru/20251204/ssha-2059814084.html
Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США

Более половины молодых американцев считают, что США движутся в неправильном направлении, следует из опроса Школы государственного управления имени Кеннеди
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины молодых американцев считают, что США движутся в неправильном направлении, следует из опроса Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета.
Согласно результатам опроса, только 13% американцев 18-29 лет считают, что США
в целом движутся в правильном направлении, в то время как противоположного мнения придерживаются 57%; еще 28% респондентов не смогли однозначно ответить на этот вопрос.
Только 29% опрошенных поддерживают президента США Дональда Трампа
. Молодые респонденты хотели бы, чтобы контроль над палатой представителей по итогам промежуточных выборов в следующем году перешел к демократам - в поддержку демократов выступают 46%, в то время как республиканцев поддерживают 29%. Примечательно, что демократов при этом 58% респондентов называют слабыми, а республиканцев 46% респондентов считают коррумпированными. По мнению 45% респондентов, демократия в США находится в затруднительном положении, еще 19% считают, что она и вовсе провалилась.
Из опроса также следует, что 37% респондентов считают инфляцию самой важной экономической проблемой, которую государство должно побороть. По словам 43% опрошенных, они сталкиваются с финансовыми проблемами, и только 30% верят в то, что финансово будут успешнее своих родителей.
Опрос проводился 3-7 ноября среди 2040 американцев возрасте от 18 до 29 лет. Погрешность составляет 2,94 процентного пункта.