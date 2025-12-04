Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США

Из опроса также следует, что 37% респондентов считают инфляцию самой важной экономической проблемой, которую государство должно побороть. По словам 43% опрошенных, они сталкиваются с финансовыми проблемами, и только 30% верят в то, что финансово будут успешнее своих родителей.