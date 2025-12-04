Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 04.12.2025 (обновлено: 16:41 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/ssha-2059814084.html
Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США
Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США - РИА Новости, 04.12.2025
Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США
Более половины молодых американцев считают, что США движутся в неправильном направлении, следует из опроса Школы государственного управления имени Кеннеди... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:26:00+03:00
2025-12-04T16:41:00+03:00
сша
дональд трамп
гарвардский университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
https://ria.ru/20251204/es-2059682496.html
https://ria.ru/20251201/es-2058958860.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, гарвардский университет, в мире
США, Дональд Трамп, Гарвардский университет, В мире
Опрос показал, сколько молодых американцев сомневаются в политике США

Более 50% молодых американцев считают, что США движутся не в том направлении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более половины молодых американцев считают, что США движутся в неправильном направлении, следует из опроса Школы государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета.
Согласно результатам опроса, только 13% американцев 18-29 лет считают, что США в целом движутся в правильном направлении, в то время как противоположного мнения придерживаются 57%; еще 28% респондентов не смогли однозначно ответить на этот вопрос.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Опрос: более половины жителей ЕС считают высоким риск войны с Россией
Вчера, 07:48
Только 29% опрошенных поддерживают президента США Дональда Трампа. Молодые респонденты хотели бы, чтобы контроль над палатой представителей по итогам промежуточных выборов в следующем году перешел к демократам - в поддержку демократов выступают 46%, в то время как республиканцев поддерживают 29%. Примечательно, что демократов при этом 58% респондентов называют слабыми, а республиканцев 46% респондентов считают коррумпированными. По мнению 45% респондентов, демократия в США находится в затруднительном положении, еще 19% считают, что она и вовсе провалилась.
Из опроса также следует, что 37% респондентов считают инфляцию самой важной экономической проблемой, которую государство должно побороть. По словам 43% опрошенных, они сталкиваются с финансовыми проблемами, и только 30% верят в то, что финансово будут успешнее своих родителей.
Опрос проводился 3-7 ноября среди 2040 американцев возрасте от 18 до 29 лет. Погрешность составляет 2,94 процентного пункта.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Опрос показал, как европейцы относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО
1 декабря, 15:57
 
СШАДональд ТрампГарвардский университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала