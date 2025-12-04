Рейтинг@Mail.ru
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
04.12.2025
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины - РИА Новости, 04.12.2025
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины
Четыре пакета, на которые был разделен предлагаемый США план по урегулированию на Украине, затрагивают темы ее суверенитета и европейской безопасности, сообщает РИА Новости, 04.12.2025
NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины

NYT: четыре пакета плана США затрагивают суверенитет Украины и безопасность ЕС

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Четыре пакета, на которые был разделен предлагаемый США план по урегулированию на Украине, затрагивают темы ее суверенитета и европейской безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана США на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Путин прокомментировал план США по Украине
"Один (из пакетов - ред.) касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины, например, численности армии мирного времени в будущем и дальности ракет. Другие касаются территории, экономического сотрудничества и более всеобъемлющих вопросов европейской безопасности", - говорится в публикации.
Отмечается, что четыре пакета обсуждаются параллельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Путин рассказал, что США предложили при обсуждении плана Трампа по Украине
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Путин рассказал о переговорах с Уиткоффом и отношениях России и Индии
