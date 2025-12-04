СМИ: США приостановили работу над введением санкций против разведки КНР

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. США приостановили работу над введением санкций против китайского министерства государственной безопасности за предполагаемый Штатами кибершпионаж, чтобы не сорвать установившееся в октябре торговое перемирие с КНР, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"США приостановили планы введения санкций против министерства государственной безопасности Китая из-за масштабной кампании кибершпионажа, чтобы не допустить срыва торгового перемирия, заключенного президентом Дональдом Трампом и председателем Си Цзиньпином в октябре", - пишет издание.
Трамп заявил о чрезвычайно прочных отношениях США с Китаем
24 ноября, 21:02
По словам нескольких источников, администрация Трампа также не будет вводить новые существенные меры экспортного контроля против Китая после соглашения, достигнутого в южнокорейском городе Пусан.
Некоторые источники добавили, что цель политики администрации Трампа в отношении Китая сместилась к обеспечению стабильности до тех пор, пока США не снизят доминирование Китая в секторе редкоземельных металлов.
Китай и США добились прогресса в обсуждении соглашений, заявил Трамп
24 ноября, 20:59