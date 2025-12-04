Рейтинг@Mail.ru
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ
06:47 04.12.2025
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ
Глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 в США Эндрю Джулиани пошутил, что Соединенные Штаты и Англия могут сыграть друг против друга 4 июля в Филадельфии,... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ

Глава комитета США по ЧМ-2026 пошутил о матче с Англией в День независимости

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 в США Эндрю Джулиани пошутил, что Соединенные Штаты и Англия могут сыграть друг против друга 4 июля в Филадельфии, повторив на футбольном поле свое противостояние времен борьбы американских колоний за независимость от Британской империи.
"Вы можете себе представить, что США и Англия сыграли бы 4 июля 2026 года в Филадельфии? Я даже представить себе такое не могу. Ну, посмотрим, случится ли это", - сказал Джулиани журналистам.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Соединенные Штаты в 2026 году также отметят 250-летие своего основания, которое традиционно празднуется 4 июля, день принятия Декларации независимости в Филадельфии.
Уэйн Гретцки - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Уэйн Гретцки и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
