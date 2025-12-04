https://ria.ru/20251204/ssha-2059677589.html
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.12.2025
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ
Глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 в США Эндрю Джулиани пошутил, что Соединенные Штаты и Англия могут сыграть друг против друга 4 июля в Филадельфии,... РИА Новости Спорт, 04.12.2025
2025-12-04T06:47:00+03:00
2025-12-04T06:47:00+03:00
2025-12-04T06:47:00+03:00
футбол
в мире
сша
филадельфия
англия
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
/20251204/zherebevka-2059677299.html
сша
филадельфия
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, филадельфия, англия, чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, В мире, США, Филадельфия, Англия, Чемпионат мира по футболу 2026
Чиновник из США пошутил о матче с Англией в День независимости на ЧМ
Глава комитета США по ЧМ-2026 пошутил о матче с Англией в День независимости