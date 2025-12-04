Рейтинг@Mail.ru
СМИ: республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку - РИА Новости, 04.12.2025
05:54 04.12.2025
СМИ: республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку
2025-12-04T05:54:00+03:00
2025-12-04T05:54:00+03:00
в мире
сша
сша
2025
Новости
ru-RU
в мире, сша
В мире, США
СМИ: республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Законодатели-республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку по окончании срока своих полномочий, что создает проблему для лидеров партии, которые стараются удержать свои позиции перед демократами, сообщает газета Hill.
"У республиканцев в палате представителей возникла проблема массового ухода. Более двух десятков законодателей-республиканцев уже объявили о своем решении покинуть свои должности по окончании срока", - пишет издание. Для сравнения, 17 демократов-законодателей заявили об уходе в отставку или поиске новой должности.
Издание отмечает, что число выходов в отставку членов президентской партии исторически возрастало в промежуточные периоды. Сейчас же их число приближаются к уровню 2018 года, когда республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах, и создаёт серьёзные проблемы лидерам Республиканской партии, добавляет газета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал Грин предательницей за уход из конгресса
22 ноября, 15:03
 
Заголовок открываемого материала