"Свои условия": в США назвали последствия визита Уиткоффа в Москву

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву поставил Украину в тяжелое положение перед президентом США Дональдом Трампом, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам эксперта, главным камнем преткновения переговорного процесса станет политическая ситуация на Украине, где сейчас есть все признаки кризиса власти из-за недавнего коррупционного скандала.
"Но пока он (Зеленский. — Прим. ред.) делает вид, что ничего не произошло, и, похоже, большинство на Западе не возражает против такого притворства, словно ничего не было", — подытожил Джонсон.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил итоги встречи. Уиткофф и Кушнер, по словам американского лидера, по итогам переговоров выразили уверенность в желании Москвы положить конец войне.