02:29 04.12.2025 (обновлено: 07:18 04.12.2025)
"Свои условия": в США назвали последствия визита Уиткоффа в Москву
в мире
сша
украина
москва
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, сша, украина, москва, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, центральное разведывательное управление (цру), российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
"Свои условия": в США назвали последствия визита Уиткоффа в Москву

Джонсон: визит Уиткоффа поставил Украину в тяжелое положение перед Трампом

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву поставил Украину в тяжелое положение перед президентом США Дональдом Трампом, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Эта встреча с Уиткоффом и (Зятем Трампа Джаредом. — Прим. Ред.) Кушнером — это просто подготовка, чтобы поставить их (Украинцев. — Прим. Ред.) в положение, которое может потом помочь президенту Трампу настоять на своих условиях", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Все рухнет": в Киеве испугались последствий встречи Путина с Уиткоффом
01:13
По словам эксперта, главным камнем преткновения переговорного процесса станет политическая ситуация на Украине, где сейчас есть все признаки кризиса власти из-за недавнего коррупционного скандала.
"Но пока он (Зеленский. — Прим. ред.) делает вид, что ничего не произошло, и, похоже, большинство на Западе не возражает против такого притворства, словно ничего не было", — подытожил Джонсон.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Уиткофф верит в желание Путина завершить конфликт на Украине, заявил Трамп
00:31
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил итоги встречи. Уиткофф и Кушнер, по словам американского лидера, по итогам переговоров выразили уверенность в желании Москвы положить конец войне.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков отметил положительный характер встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 16:31
 
