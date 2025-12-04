Руководство мексиканской компании лишили виз в США за содействие нелегалам

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты аннулировали визы и инициировали введение визовых ограничений в отношении руководства мексиканской транспортной компании, которая якобы способствовала нелегальной иммиграции в США, заявил госдеп.

"Это действие распространяется на руководителей и высокопоставленных сотрудников мексиканской транспортной компании, которые сознательно предоставляли услуги по перевозке, предназначенные главным образом для иностранцев, намеревавшихся нелегально иммигрировать в США", - говорится в заявлении госдепа.