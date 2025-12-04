https://ria.ru/20251204/ssha-2059664097.html
Руководство мексиканской компании лишили виз в США за содействие нелегалам
2025-12-04T02:00:00+03:00
2025-12-04T02:00:00+03:00
2025-12-04T02:00:00+03:00
в мире, сша
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты аннулировали визы и инициировали введение визовых ограничений в отношении руководства мексиканской транспортной компании, которая якобы способствовала нелегальной иммиграции в США, заявил госдеп.
"Это действие распространяется на руководителей и высокопоставленных сотрудников мексиканской транспортной компании, которые сознательно предоставляли услуги по перевозке, предназначенные главным образом для иностранцев, намеревавшихся нелегально иммигрировать в США", - говорится в заявлении госдепа.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США
пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.