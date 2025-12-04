Сорок новых профессий и специальностей появилось в колледжах за три года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек- РИА Новости. Сорок новых профессий и специальностей появилось в системе среднего профессионального образования за последние три года, сообщил директор департамента государственной политики в СПО и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

"Вся система среднего профессионального образования в последние годы и в силу своей привлекательности, и в силу демографических тенденций бьет все рекорды. 1,3 миллиона (человек) составил прием в систему среднего профессионального образования в этом году. Конечно же, это история, связанная с процессом обучения", - сказал он на пленарном заседании в рамках финала всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Неумывакин подчеркнул, что все образовательные программы должны очень оперативно пересматриваться.

"И вот, например, обернувшись назад, мы посмотрели, что абсолютно все федеральные государственные образовательные стандарты претерпели те или иные изменения для того, чтобы быть современными, новыми, отвечать тем запросам. 265 стандартов были полностью переписаны под новый макет. 40 новых профессий и специальностей появилось в системе среднего профессионального образования за последние три года", - рассказал глава департамента.

"Ну и, конечно же, это процесс трудоустройства. Мы видим, что до первого рабочего места у нас доходит 81% наших выпускников. Это высокая цифра, она выше в некоторых колледжах, особенно в колледжах федерального проекта "Профессионалитет", - добавил Неумывакин.

Он также отметил важность проведения чемпионата по профмастерству.

"Чемпионатное движение – это витрина системы среднего профессионального образования, витрина для работодателей. Мы хотим показать, что мы умеем готовить кадры и делать это на высоком уровне. Чемпионат – это витрина для абитуриентов, что к нам можно прийти и получить достойную профессию, которая пригодится на всю жизнь", - подчеркнул Неумывакин.

По его словам, чемпионат – это модель того, как может быть организован образовательный процесс, как использовать новое современное оборудование, как все то новое, что появляется в той или иной профессии, внедрить в образовательный процесс.