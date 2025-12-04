Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:39 04.12.2025 (обновлено: 10:43 04.12.2025)
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
Российские бойцы ликвидировали военных 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Alastair Grant Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали военных 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В районе Алексеевки противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование обязало штурмовиков 225-го полка следить за механизированными подразделениями и территориальной обороной и не давать им покидать позиции.
ВСУ несут большие санитарные потери в Сумской области из-за острой нехватки генераторов, но скрывают это, добавили в силовых структурах.
Российская армия создает в регионе зону безопасности. Как пояснял Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область. По словам президента, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, а действия войск продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине Сумская область Россия Владимир Путин Вооруженные силы Украины
 
 
