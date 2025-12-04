https://ria.ru/20251204/spetsrota-2059712999.html
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России ликвидировали штурмовиков спецроты ВСУ в Сумской области
Российские бойцы ликвидировали военных 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:39:00+03:00
2025-12-04T06:39:00+03:00
2025-12-04T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
https://ria.ru/20251202/naemniki-2059097966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали военных 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В районе Алексеевки противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование обязало штурмовиков 225-го полка следить за механизированными подразделениями и территориальной обороной и не давать им покидать позиции.
ВСУ несут большие санитарные потери в Сумской области
из-за острой нехватки генераторов, но скрывают это, добавили в силовых структурах.
Российская армия создает в регионе зону безопасности. Как пояснял Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область. По словам президента, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, а действия войск продиктованы логикой развития конфликта.