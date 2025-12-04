"В районе Алексеевки противник провел одну контратаку силами спецроты 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел. В ходе стрелкового боя боевая группа противника полностью уничтожена", — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование обязало штурмовиков 225-го полка следить за механизированными подразделениями и территориальной обороной и не давать им покидать позиции.

Российская армия создает в регионе зону безопасности. Как пояснял Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область. По словам президента, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, а действия войск продиктованы логикой развития конфликта.